Рубен Аморим прокомментировал победу «Милана» в дерби с «Интером»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим подвёл итоги дерби с «Интером», в котором его команда одержала победу со счётом 3:1 в рамках 10-го тура Серии А.

«Мы хорошо вошли в игру, а затем скорректировали некоторые моменты, учитывая сильные стороны соперника. Во второй половине встречи нам удалось взять мяч под контроль, и здесь большую помощь оказал Модрич. Это не была идеальная игра, но для наших болельщиков вечер получился особенным. После неудачи в среду нам было крайне важно добиться победы.

Я увидел, что команда вышла на поле с большим желанием исправить ситуацию. Хила, Морейра и Рабьо заметно повлияли на ход встречи — не только за счёт индивидуальных качеств, но и благодаря своей работе на тренировках. Атмосфера дерби невероятная, и я рад за футболистов и болельщиков. Такие результаты помогают людям больше верить в наш проект.

При этом нужно понимать, что построение команды — длительный процесс. Нас ждут как яркие победы, так и сложные отрезки, подобные матчу с «Болоньей». Нельзя добиться всех изменений за один день. Сейчас я горжусь игроками, но уже сосредоточен на следующей встрече», — приводит слова Аморима Football Italia.

«Милан» вышел на