15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Лунина рассказал о будущем вратаря в «Реале» и возможном уходе из клуба

Отец Лунина рассказал о будущем вратаря в «Реале» и возможном уходе из клуба
Комментарии

Отец голкипера «Реала» Андрея Лунина Алексей ответил на вопрос о будущем футболиста на фоне редкой игровой практики в клубе.

«Я всегда верил в Андрея, его характер, терпение и трудолюбие. Каждая аренда давала ему новый опыт и помогала становиться сильнее. Конечно, как отец я переживал, но постоянно поддерживал его и говорил: если веришь в себя, работаешь и не сдаёшься, возможность обязательно появится. Я счастлив, что он дождался своего шанса и доказал, что все эти годы были не напрасны.

Каждый футболист хочет играть, а не оставаться на скамейке. Поэтому мысли о смене команды вполне могут возникать. Но Андрей уважает «Реал», ценит возможность выступать за такой клуб и ответственно относится к своей работе. Мы как родители поддержим любое его решение. Главное, чтобы он был счастлив, получал игровую практику и мог раскрыть свой потенциал», — приводит слова Алексея Дунина Wimwin.

В текущем сезоне у Лунина лишь один матч за «Реал» во всех турнирах.