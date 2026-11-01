Отец Лунина рассказал о будущем вратаря в «Реале» и возможном уходе из клуба

Отец голкипера «Реала» Андрея Лунина Алексей ответил на вопрос о будущем футболиста на фоне редкой игровой практики в клубе.

«Я всегда верил в Андрея, его характер, терпение и трудолюбие. Каждая аренда давала ему новый опыт и помогала становиться сильнее. Конечно, как отец я переживал, но постоянно поддерживал его и говорил: если веришь в себя, работаешь и не сдаёшься, возможность обязательно появится. Я счастлив, что он дождался своего шанса и доказал, что все эти годы были не напрасны.

Каждый футболист хочет играть, а не оставаться на скамейке. Поэтому мысли о смене команды вполне могут возникать. Но Андрей уважает «Реал», ценит возможность выступать за такой клуб и ответственно относится к своей работе. Мы как родители поддержим любое его решение. Главное, чтобы он был счастлив, получал игровую практику и мог раскрыть свой потенциал», — приводит слова Алексея Дунина Wimwin.

В текущем сезоне у Лунина лишь один матч за «Реал» во всех турнирах.