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Шварц рассказал, из-за чего прибавил Данил Глебов в «Динамо»

Шварц рассказал, из-за чего прибавил Данил Глебов в «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, за счёт чего в последнее время прогрессирует полузащитник команды Данил Глебов. В нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ Глебов провёл 12 матчей за бело-голубых.

– Здорово прогрессирует Данил Глебов. Расскажите, за счёт чего он так прибавил?
– За счёт своего поведения и характера. Он настоящий профессионал и командный игрок. Он сражается за каждый мяч, а сегодня (в матче с «Ахматом». — Прим. «Чемпионата») мы увидели, что он делает следующий шаг вперёд и старается всё время играть вперёд, обостряя игру. Это очень важный футболист для нашей команды, — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».