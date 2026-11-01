Шварц рассказал, из-за чего прибавил Данил Глебов в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, за счёт чего в последнее время прогрессирует полузащитник команды Данил Глебов. В нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ Глебов провёл 12 матчей за бело-голубых.

– Здорово прогрессирует Данил Глебов. Расскажите, за счёт чего он так прибавил?

– За счёт своего поведения и характера. Он настоящий профессионал и командный игрок. Он сражается за каждый мяч, а сегодня (в матче с «Ахматом». — Прим. «Чемпионата») мы увидели, что он делает следующий шаг вперёд и старается всё время играть вперёд, обостряя игру. Это очень важный футболист для нашей команды, — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».