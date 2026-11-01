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«Краснодар» повторил клубный антирекорд 15-летней давности

«Краснодар» повторил клубный антирекорд 15-летней давности
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«Краснодар» не может выиграть седьмой матч подряд в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Это клубный антирекорд с 2011 года, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

В последний раз чёрно-зелёные побеждали в чемпионате России ещё в конце августа, когда в матче 7-го тура РПЛ ими был обыгран «Ростов» — 2:1. С тех пор подопечные Мурада Мусаева или играют вничью, или проигрывают в чемпионате. В 13-м туре «быки» играли с «Родиной» — 1:2.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В 14-м туре «быки» сыграют с московским ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 7 ноября.

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