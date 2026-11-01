«Родина» обыграла двух чемпионов РПЛ прошлых сезонов в этой кампании

Московская «Родина» обыграла двух чемпионов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне чемпионата России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Так, «Родина» одержала победу над «Зенитом» (2:1) и «Краснодаром» (3:1). Всего на счету московской команды три победы в этом сезоне и 12-е место в турнирной таблице.

Лидирует в чемпионате России московское «Динамо», которое после 13 матчей набрало 28 очков. У идущего вторым санкт-петербургского «Зенита» 27 очков, но 12 проведённых игр. Тройку лидеров замыкает ЦСКА.

«Родина» в 14-м туре сыграет с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 7 ноября.