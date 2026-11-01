Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, состоятся четыре матча 13-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 1 ноября (время московское):

13:00. «Оренбург» — ЦСКА;

15:15. «Динамо» Махачкала — «Ростов»;

17:30. «Балтика» — «Акрон»;

19:45. «Локомотив» Москва — «Спартак» Москва.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». В активе бело-голубых 28 очков в 13 играх. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», набравший 27 очков в 12 матчах. На третьем месте ЦСКА с 25 очками. В зоне вылета находятся «Ахмат» (11 очков) и «Факел» (6).