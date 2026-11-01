Вратарь «Родины» Волков рассказал, как Бекао повлиял на команду после перехода

Вратарь «Родины» Сергей Волков рассказал о влиянии новичка команды Родриго Бекао на игру столичного клуба. Бразильский защитник стал игроком «Родины» в сентябре 2026 года.

— Вам стало проще с приходом новых защитников?

— В начале сезона было очень много индивидуальных ошибок, где-то не хватило опыта, была боязнь. Но у нас все ребята хорошие, классные футболисты. Поэтому не могу сказать, что мне стало лучше именно после новых трансферов. Хорошие и те, кто был до, и те, кто пришёл.