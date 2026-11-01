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Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 13-й тур
13:00
Оренбург
–
ЦСКА
0 : 0
Окончен
15:15
Динамо Мх
–
Ростов
0 : 0
1-й тайм, 5'
17:30
Балтика
–
Акрон
Не начался
19:45
Локомотив М
–
Спартак М
Не начался
Англия — Премьер-лига. 9-й тур
19:30
Ливерпуль
–
Арсенал
Не начался
Испания — Ла Лига. 11-й тур
16:00
Хетафе
–
Севилья
Не начался
18:15
Расинг
–
Реал Мадрид
Не начался
20:30
Эльче
–
Валенсия
Не начался
Италия — Серия А. 10-й тур
14:30
Комо
–
Венеция
1 : 0
Перерыв
17:00
Фрозиноне
–
Торино
Не начался
17:00
Лацио
–
Кальяри
Не начался
20:00
Лечче
–
Дженоа
Не начался
22:45
Ювентус
–
Наполи
Не начался
Германия — Бундеслига. 8-й тур
17:30
Унион
–
Кёльн
Не начался
19:30
Айнтрахт Ф
–
Гамбург
Не начался
Франция — Лига 1. 9-й тур
17:00
Страсбург
–
Осер
Не начался
19:15
Париж
–
Монако
Не начался
Россия — Лига Pari. 16-й тур
16:00
КАМАЗ
–
Торпедо М
Не начался
16:00
Челябинск
–
Шинник
Не начался
16:00
Ротор
–
Уфа
Не начался
17:00
Сочи
–
Урал
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Оренбург — ЦСКА: результат матча 1 ноября 2026, счет 0:0, 13-й тур РПЛ 2026/2027
«Оренбург» и ЦСКА поделили очки в матче 13-го тура РПЛ
Сергей Базекин
1 ноября 2026, 15:03 МСК