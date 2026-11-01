«Балтика» — «Акрон»: Шуманский сравнял счёт на 54-й минуте

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20:09
«В конце года что-то интересное расскажу». Ротенберг анонсировал перемены в «Локомотиве»
20:01
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18:13
«Судьям что‑то назначить, чтобы мы забили». Евсеев — о поражении «Динамо» Мх от «Ростова»
18:03
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«Футбола сегодня было мало». Круговой отреагировал на ничью ЦСКА с «Оренбургом»
19:02
Вадим Евсеев обратился к игрокам «Динамо» Мх после разгромного поражения от «Ростова»
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Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
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22:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 13-й тур
15:15
Динамо Мх
–
Ростов
0 : 3
Окончен
17:30
Балтика
–
Акрон
2 : 1
Окончен
19:45
Локомотив М
–
Спартак М
Не начался
Англия — Премьер-лига. 9-й тур
19:30
Ливерпуль
–
Арсенал
Не начался
Испания — Ла Лига. 11-й тур
16:00
Хетафе
–
Севилья
3 : 1
Окончен
18:15
Расинг
–
Реал Мадрид
0 : 3
2-й тайм, 46'
20:30
Эльче
–
Валенсия
Не начался
23:00
Атлетик Б
–
Реал Сосьедад
Не начался
Италия — Серия А. 10-й тур
14:30
Комо
–
Венеция
1 : 0
Окончен
17:00
Фрозиноне
–
Торино
2 : 0
Окончен
17:00
Лацио
–
Кальяри
2 : 1
Окончен
20:00
Лечче
–
Дженоа
Не начался
22:45
Ювентус
–
Наполи
Не начался
Германия — Бундеслига. 8-й тур
17:30
Унион
–
Кёльн
1 : 1
Окончен
19:30
Айнтрахт Ф
–
Гамбург
Не начался
Франция — Лига 1. 9-й тур
17:00
Страсбург
–
Осер
5 : 1
Окончен
19:15
Париж
–
Монако
0 : 0
1-й тайм, 10'
22:45
Марсель
–
Тулуза
Не начался
Россия — Лига Pari. 16-й тур
16:00
КАМАЗ
–
Торпедо М
1 : 1
Окончен
16:00
Челябинск
–
Шинник
2 : 0
Окончен
16:00
Ротор
–
Уфа
0 : 0
Окончен
17:00
Сочи
–
Урал
0 : 2
Окончен
США — Major League Soccer
00:30
Атланта Юнайтед
–
Торонто
Не начался
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Балтика — Акрон: Артём Шуманский сравнял счёт на 54-й минуте в матче 13-го тура РПЛ — 2026/2027
«Балтика» — «Акрон»: Шуманский сравнял счёт на 54-й минуте
Максим Иванов
1 ноября 2026, 18:44 МСК