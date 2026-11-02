«Мы заслужили эту победу». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:0).

«Этот матч был особенным для каждого, кто имеет отношение к нашему клубу. 14 лет без побед на «Энфилде» — это очень долгий период. После поражения от «Флитвуда» мы решили, что у всего происходящего есть причина. Оно придало нам спортивного голода. То, что сегодня сделала команда — просто невероя