15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы заслужили эту победу». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Ливерпулем»

«Мы заслужили эту победу». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
01 ноября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Хаверц – 16'    

«Этот матч был особенным для каждого, кто имеет отношение к нашему клубу. 14 лет без побед на «Энфилде» — это очень долгий период. После поражения от «Флитвуда» мы решили, что у всего происходящего есть причина. Оно придало нам спортивного голода. То, что сегодня сделала команда — просто невероя