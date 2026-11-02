«Убили». Генич высказался о судействе в матче «Динамо» Мх — «Ростов»

Комментатор Константин Генич высказался о судействе в матче 13-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0). Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов. На 12-й минуте футболист «Динамо» Махмуджон Махамаджонов на линии своей штрафной сбил форварда гостей Роналдо. Судья после просмотра VAR показал защитнику красную карточку.