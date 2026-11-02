Результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии сезона-2026/2027
В воскресенье, 1 ноября, завершился 8-й тур сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
30 октября, пятница:
«Эльфсберг» — «Майнц» — 4:1.
31 октября, суббота:
«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:2;
«Боруссия М» — «Падерборн 07» — 0:0;
«Шальке-04» — «РБ Лейпциг» — 0:2;
«Байер» — «Штутгарт» — 2:4;
«Вердер» — «Хоффенхайм» — 2:0;
«Бавария» — «Боруссия Д» — 2:2.
1 ноября, воскресенье:
«Унион» — «Кёльн» — 1:1;
«Айнтрахт Ф» — «Гамбург» — 3:1.
Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии «Баварии», которая набрала 18 очков. Следом идёт дортмундская «Боруссия», которая также записала в свой актив 18 очков. Замыкает топ-3 «Фрайбург», набрав 16 очков.