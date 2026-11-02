Результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии сезона-2026/2027

В воскресенье, 1 ноября, завершился 8-й тур сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

30 октября, пятница:

«Эльфсберг» — «Майнц» — 4:1.

31 октября, суббота:

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:2;

«Боруссия М» — «Падерборн 07» — 0:0;

«Шальке-04» — «РБ Лейпциг» — 0:2;

«Байер» — «Штутгарт» — 2:4;

«Вердер» — «Хоффенхайм» — 2:0;

«Бавария» — «Боруссия Д» — 2:2.

1 ноября, воскресенье:

«Унион» — «Кёльн» — 1:1;

«Айнтрахт Ф» — «Гамбург» — 3:1.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии «Баварии», которая набрала 18 очков. Следом идёт дортмундская «Боруссия», которая также записала в свой актив 18 очков. Замыкает топ-3 «Фрайбург», набрав 16 очков.