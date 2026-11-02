Галактионов рассказал, кто ответственен за результаты «Локомотива» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что несёт ответственность за результаты команды в нынешнем сезоне.

— Если бы вы могли вернуться в конец мая или начало июня, что бы вы поменяли — при подготовке к сезону или в отношениях с руководством, например?

— Я не хочу отвечать на этот вопрос. Сегодня есть ответственный за результат команды — это главный тренер. Когда результата нет, всегда несу ответственность за него, прежде всего, я — как человек, который находится у руля команды. Какие факторы к этому привели — вопрос второй. Это уже клуб внутри оценит и примет соответствующие решения. Другие у нас ожидания были от этого сезона, но, к сожалению, сегодня так. Естественно, ответственность вся на мне, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В матча 13-го тура Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» разгромно проиграл «Спартаку» со счётом 0:4. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ набрав 11 очков.