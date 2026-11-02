«Спортинг» уволил главного тренера Руя Боржеша — A Bola

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш покинул свой пост, сообщают A Bola, Фабрицио Романо и другие португальские СМИ со ссылкой на официальный сайт лиссабонского клуба, который со вчерашнего вечера недоступен для просмотра.

По информации источников, руководство «Спортинга» провело встречу с Боржешем, после которой начались переговоры о расторжении трудового договора. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Тиагу Фернандеш. Клуб должен объявить имя нового наставника в ближайшее время.

Официальный сайт «Спортинга» пока не открывается, поэтому проверить опубликованное там заявление клуба не удаётся.

После 10 туров «Спортинг» идёт третьим в португальской лиге с отставанием от лидирующего «Порту» в 10 очков. После трёх туров Лиги чемпионов лиссабонцы набрали шесть очков и идут на 12 месте в таблице.