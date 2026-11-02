Стало известно, кто будет новым главным тренером «Спортинга». Сделка согласована

Португальский «Спортинг» достиг договорённости с французским «Лионом» и главным тренером Паулу Фонсекой о назначении специалиста на пост наставника лиссабонской команды. Об этом сообщает A Bola. Информацию также подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным португальского издания, Фонсека уже согласовал условия работы со «Спортингом», а клубы договорились о переходе тренера. Таким образом, специалист, родившийся в Мозамбике, должен сменить Руя Боржеша.

Ожидается, что дебют Фонсеки на посту главного тренера «Спортинга» состоится в субботу, 7 ноября, в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии против «Морейренсе».

До этого лиссабонская команда сыграет с донецким «Шахтёром» во вторник. По информации A Bola, руководить «Спортингом» в этой встрече будет Тиагу Фернандеш, который ранее работал с командой B.