15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто будет новым главным тренером «Спортинга». Сделка согласована

Стало известно, кто будет новым главным тренером «Спортинга». Сделка согласована
Комментарии

Португальский «Спортинг» достиг договорённости с французским «Лионом» и главным тренером Паулу Фонсекой о назначении специалиста на пост наставника лиссабонской команды. Об этом сообщает A Bola. Информацию также подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным португальского издания, Фонсека уже согласовал условия работы со «Спортингом», а клубы договорились о переходе тренера. Таким образом, специалист, родившийся в Мозамбике, должен сменить Руя Боржеша.

Ожидается, что дебют Фонсеки на посту главного тренера «Спортинга» состоится в субботу, 7 ноября, в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии против «Морейренсе».

До этого лиссабонская команда сыграет с донецким «Шахтёром» во вторник. По информации A Bola, руководить «Спортингом» в этой встрече будет Тиагу Фернандеш, который ранее работал с командой B.

Материалы по теме
«Спортинг» уволил главного тренера Руя Боржеша — A Bola