Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС

Утром 2 ноября завершился матч МЛС, в котором «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Фоксборо на арене «Джиллетт» и закончилась со счётом 2:1 в пользу «цапель».

В составе победителей голами отличились аргентинские нападающие Херман Бертераме и Лионель Месси. На счету Лионеля также результативный пас во встрече. Единственный мяч в составе хозяев забил венгерский полузащитник Даниэль Газдаг. Ассистировал ему на гол израильс