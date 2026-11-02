15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами, результат матча 2 ноября 2026, счёт 1:2, МЛС

Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС
Комментарии

Утром 2 ноября завершился матч МЛС, в котором «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Фоксборо на арене «Джиллетт» и закончилась со счётом 2:1 в пользу «цапель».

США — Major League Soccer . МЛС
02 ноября 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
1:0 Газдаг – 53'     1:1 Бертераме – 69'     1:2 Месси – 83'    

В составе победителей голами отличились аргентинские нападающие Херман Бертераме и Лионель Месси. На счету Лионеля также результативный пас во встрече. Единственный мяч в составе хозяев забил венгерский полузащитник Даниэль Газдаг. Ассистировал ему на гол израильс