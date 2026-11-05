Лишь три игрока забили больше Батракова в первых четырёх турах общего этапа Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков располагается на третьей строчке в списке лучших бомбардиров общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

На счету 21-летнего россиянина четыре гола в четырёх матчах. Столько же забили ещё восемь футболистов: Килиан Мбаппе («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Рафинья («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Дониэлл Мален («Рома»), Эмердин Демирович («Штутгарт») и Луис Суарес («Спортинг»).

Лидирует в гонке бомбардиров в Лиге чемпионов нападающий «Комо» Анастасиос Дувикас. В его активе шесть мячей. Он забил во всех четырёх матчах турнира. Второе место делят Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Николо Трезольди («Брюгге»), забившие по пять голов.