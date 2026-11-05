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Черданцев предложил внедрить запрет для вратарей после трагической смерти игрока в Испании

Черданцев предложил внедрить запрет для вратарей после трагической смерти игрока в Испании
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поразмышлял о действиях вратарей и предложил внести запрет после смерти испанского нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля.

«Я тут подумал. Вот после трагедии с испанским игроком. А может, внести кардинальное изменение в правила игры? Запретить вратарю вообще выходить за пределы штрафной до свистка об остановке игры.

Ведь подобные ситуации, к сожалению, происходят регулярно. В 82-м Шумахер чуть не убил Баттистона. Сергей Перхун, будучи вратарём, сам стал жертвой злополучного столкновения.

Вратарь, выбегая из ворот, находится лицом к полю и к мячу. Он целенаправленно набирает скорость, стремясь в определённую точку поля. Атакующий игрок в большинстве случаев ориентируется по мячу, который, что вполне логично, вылетает у него из-за спины. Именно тогда волей-неволей происходит пусть на мгновение, но дезориентация как раз нападающего, который может не рассчитать, в отличие от вратаря, точку соприкосновения с мячом. Что проводит к опасному для жизни столкновению.

Единственный способ свести к минимуму возможность такого контакта, это не дать возможность огромному атлету, коим, как правило, является вратарь, набрать опасную для жизни скорость, выбегая далеко за пределы штрафной площади. Мне кажется, над этим стоит подумать. Ни один гол не может стоить и секунды жизни человека», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, трагическая гибель Хесуса де Мигеля произошла во время матча 12‑го тура Сегунды. В столкновении с вратарём