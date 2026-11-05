«Здравствуйте, Черчесов?» Губерниев — о возможном уходе Галактионова из «Локомотива»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о новостях, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов покинет свой пост после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Об этом ранее сообщил «Чемпионат».

«Прощай, Галактионов в «Локомотиве»!!! Здравствуйте, Черчесов???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что сам тренер сообщил руководству клуба, что хочет покинуть свой пост. Напомним, Галактионов возглавляет столичный «Локомотив» с 13 ноября 2022 года. В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги московский клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 11 очками.