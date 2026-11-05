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Беллингем покорил возрастное достижение Касильяса в Лиге чемпионов

Беллингем покорил возрастное достижение Касильяса в Лиге чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал самым молодым игроком в истории, достигшим отметки в 60 матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Англичанин установил этот рекорд 4 ноября, когда появился на поле в возрасте 23 лет и 128 дней во время гостевой встречи 4-го тура общего этапа с греческим АЕКом. Встреча в Афинах завершилась победой «Реала» со счётом 3:2. Беллингем вышел в стартовом составе, и эта игра стала для него 60-й в основном турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2026, среда. 20:45 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Койта – 12'     1:1 Беллингем – 32'     2:1 Пилиос – 75'     2:2 Мбаппе – 78'     2:3 Вальверде – 90+2'    
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