Беллингем покорил возрастное достижение Касильяса в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал самым молодым игроком в истории, достигшим отметки в 60 матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Англичанин установил этот рекорд 4 ноября, когда появился на поле в возрасте 23 лет и 128 дней во время гостевой встречи 4-го тура общего этапа с греческим АЕКом. Встреча в Афинах завершилась победой «Реала» со счётом 3:2. Беллингем вышел в стартовом составе, и эта игра стала для него 60-й в основном турнире.