«Комо» повторил историческое достижение «Фейеноорда» в еврокубках спустя 55 лет

В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов итальянский «Комо» на выезде победил французский «Ланс» с разгромным счетом 9:1 и повторил историческое достижение «Фейеноорда» в еврокубках. Об этом сообщает статистический портал Opta.

По информации статистического портала, итальянский клуб стал второй командой с 1971 года, которой удалось забить девять голов в гостевом матче.

В сентябре 1971 года «Фейеноорду» удалось забить девять голов в матче с кипрским «О