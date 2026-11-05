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«Комо» повторил историческое достижение «Фейеноорда» в еврокубках спустя 55 лет

«Комо» повторил историческое достижение «Фейеноорда» в еврокубках спустя 55 лет
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В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов итальянский «Комо» на выезде победил французский «Ланс» с разгромным счетом 9:1 и повторил историческое достижение «Фейеноорда» в еврокубках. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2026, среда. 23:00 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
1 : 9
Комо
Комо, Италия
0:1 Дувикас – 7'     0:2 Дувикас – 32'     0:3 Пас – 40'     0:4 Да Кунья – 47'     0:5 Кемпф – 53'     0:6 Дувикас – 57'     0:7 Либерали – 62'     1:7 Агилар – 65'     1:8 Батурина – 69'     1:9 Папаччоли – 90+1'    

По информации статистического портала, итальянский клуб стал второй командой с 1971 года, которой удалось забить девять голов в гостевом матче.

В сентябре 1971 года «Фейеноорду» удалось забить девять голов в матче с кипрским «О