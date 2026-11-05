Трпишовски со «Славией» побил антирекорд Романцева со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски установил антирекорд Лиги чемпионов после поражения в матче 4-го тура общего этапа соревнования с лондонским «Арсеналом». Таким образом, на счету Трпишовски 18 проигранных матчей в Лиге чемпионов с пражским клубом.

Ранее антирекорд принадлежал Олегу Романцеву, под руководством которого московский «Спартак» не смог одержать ни одной победы с декабря 2000 года по ноябрь 2002 года, на протяжении 17 матчей.

Напомним, чешский специалист возглавляет пражский клуб с января 2018 года. Действующий контракт с Трпишовски рассчитан до конца июня 2029 года.