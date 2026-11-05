53 красные карточки были показаны во время матча в Бразилии. Это мировой рекорд

В полуфинальном матче второго дивизиона чемпионата штата Минас‑Жерайс среди игроков до 20 лет между «Уберландией» и «Маморе» было показано 53 красные карточки, что является мировым рекордом, информирует CNN Brasil.

На 54‑й минуте матча футболист «Маморе» Дави после забитого гола показал провокационные жесты в сторону игроков «Уберландии» и словесно оскорбил соперников, что привело к массовой драке.

По итогам инцидента главный арбитр Фернандо Патрик удалил 21 игрока «Маморе» и 22 футболистов «Уберландии». Кроме того, с обеих сторон красные карточки получили восемь тренеров и два менеджера — суммарно 53 человека.

После случившего рефери принял решение остановить встречу при счёте 3:1 в пользу «Маморе». В протоколе судья отметил, что продолжение матча стало невозможным. Также Патрик заявил, что было подано заявление в полицию в связи с угрозами в его адрес со стороны менеджера «Уберландии».

Этот матч стал рекордным в мировом футболе по количеству красных карточек. Ранее наибольшее количество удалений составляло 36 — рекордный показатель был зафиксирован 27 февраля 2011 года в матче пятого дивизиона чемпионата Аргентины между «Атлетико Клейпол» и «Викториано Аренас».