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«Ничего страшного». Экс-хавбек «Бешикташа» Энгин заявил, что Батраков разведётся в 30 лет

«Ничего страшного». Экс-хавбек «Бешикташа» Энгин заявил, что Батраков разведётся в 30 лет
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Бывший полузащитник «Бешикташа» Синан Энгин высказался о том, как повлияет личная жизнь Алексея Батракова на его профессиональную деятельность.

«Он разведётся в 30 лет – ничего страшного. Все разводятся. Но парень рано женился и что сказал? «Я не буду гулять и развлекаться, у меня будет профессиональная жизнь». Вот и женился. Торрейра не женится. Торрейре очень сложно угодить.

Пусть бог защитит его от дурного глаза. Тем более он женился. Брак – это большое преимущество для него. [Благодаря этому] у него стабильная футбольная карьера, профессиональный образ жизни. Он будет возвращаться домой [после тренировок]. Он не будет шляться по улицам. Так что молодец, он умный парень», – сказал Энгин в эфире программы Asist Analiz.

Батраков женат на Ирине Подшибякиной. 21-летний хавбек сыграл свадьбу с 31-летней экс-футболисткой женской сборной России в июне 2026 года.

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