«Спортинг» объявил о назначении Фонсеки на пост главного тренера. Вчера он ушёл из «Лиона»

Португальский специалист Паулу Фонсека назначен новым главным тренером «Спортинга». Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 2030 года.

Напомним, вчера, 4 ноября, «Лион» на официальном сайте объявил об уходе Фонсеки с поста главного тренера команды. Отмечалось, что «Спортинг» выплатит «Лиону» компенсацию в размере € 5 млн в связи с досрочным расторжением контракта с Паулу.

Прошлым наставником лиссабонской команды был Руй Боржеш. Ранее он также покинул свой пост. Ожидается, что дебют Фонсеки на посту главного тренера «Спортинга» состоится в субботу, 7 ноября, в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе».

Ранее 53-летний специалист, помимо вышеупомянутых команд, возглавлял следующие коллективы: «Милан», «Лилль», «Рому», «Шахтёр», «Брагу», «Порту», «Пасуш Феррейру», «Авеш» и другие клубы.