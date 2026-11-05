Мор назвал главную проблему «Краснодара». У клуба 7 матчей без побед в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что игровые проблемы «Краснодара» связаны с отсутствием лидера в команде.

«У «Краснодара» долгие годы был лидер в лице Эдуарда Сперцяна. Он стабильно забивал голы, делал голевые передачи, обеспечивал выход из обороны и вёл команду за собой. После ухода Сперцяна и травмы Кривцова у краснодарцев больше нет такого футболиста, и это их главная проблема», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Краснодар» не одержал ни одной победы в семи последних турах Альфа‑Банк РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

7 ноября «Краснодар» примет ЦСКА в рамках 14‑го тура РПЛ.