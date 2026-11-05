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«Командный класс достаточно высок». Рахимов рассыпался в комплиментах «Зениту»

«Командный класс достаточно высок». Рахимов рассыпался в комплиментах «Зениту»
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Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Рашид Рахимов заявил, что ведущие игроки «Зенита» хорошо проявили себя в последних матчах Альфа‑Банк РПЛ.

«В последние полтора месяца Глушенков ведёт «Зенит» за собой и тянет игру команды, но и Соболев играет под стать ему. Также мы видим, что в последних матчах зенитовские бразильцы стали проявлять свои лучшие качества. Когда у «Зенита» есть концентрация на игре и желание показать свои лучшие качества, другим командам РПЛ сложно соперничать с петербуржцами. Командный класс «Зенита» достаточно высок», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Зенит» выиграл шесть матчей подряд в чемпионате России, набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице.

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