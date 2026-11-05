Английский клуб превратил раздевалку в джунгли. Известна причина

Английский футбольный клуб «Форест Грин Роверс», выступающий в пятом дивизионе, превратил свою раздевалку в зелёный оазис, напоминающий джунгли. Это было сделано в рамках недели осведомлённости о стрессе, сообщается на официальном сайте клуба.

Раздевалка «Форест Грин Роверс» Фото: ФК «Форест Грин Роверс»

Клуб привлёк к проекту спортивных психологов и нидерландский фонд Plants & Flowers Foundation Holland. Идея заключалась в том, чтобы помочь футболистам снизить уровень стресса и улучшить концентрацию перед игрой.

Игроки «Форест Грин Роверс» перед матчем Фото: ФК «Форест Грин Роверс»

Специалисты объяснили, что перед матчем давление вызывает физиологическую реакцию: учащённое дыхание, спазмы мышц и «кашу в голове». Живая зелень, по их мнению, работает как природный буфер: она физически приглушает возбуждение нервной системы, помогает вернуть концентрацию, очистить мысли и точнее действовать на поле.

Раздевалка «Форест Грин Роверс» Фото: ФК «Форест Грин Роверс»

После преображения раздевалки команда одержала победу: 28 октября «Форест Грин Роверс» обыграл «Истли» со счётом 2:0.