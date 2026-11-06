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Бубнов оценил игру Батракова в матче «Галатасарая» со «Штутгартом» в Лиге чемпионов

Бубнов оценил игру Батракова в матче «Галатасарая» со «Штутгартом» в Лиге чемпионов
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором турецкий клуб одержал победу над «Штутгартом» (2:0). Батраков отметился дублем, забив на 12-й и 15-й минутах встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
03 ноября 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Батраков – 12'     2:0 Батраков – 15'    

«Я видел эту игру, видел, как он голы забивал. Забил он только один хороший гол, который забивал всё время за «Локомотив». Это первый гол. Второй гол – пробил плохо, бил достаточно далеко, у него удар не получился. Вратарь между ног пустил. Должен был третий гол забивать, всё здорово сделал, но попал в защитника. Поэтому я бы не обращал внимания… Играли со «Штутгартом», а это не топ клуб. В этих играх он и должен так себя проявлять, набирать вистов», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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