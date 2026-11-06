«Невероятная эффективность». Пресс-служба УЕФА — о включении Батракова в сборную тура ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объяснила включение россиянина Алексея Батракова в команду недели по итогам 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором полузащитник забил два гола и помог «Галатасараю» одолеть «Штутгарт» (2:0).

«Блестяще проявил себя в атаке «Галатасарая», действуя под Виктором Осимхеном. Оформил дубль в матче со «Штутгартом», продемонстрировав невероятную эффективность и умение грамотно открываться. Особенно ярко это проявилось в эпизоде со вторым голом», — говорится на официальном сайте УЕФА.