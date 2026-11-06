Гол и ассист Стойковича принесли загребскому «Динамо» победу над «Сандерлендом» в ЛЕ

В четверг, 5 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между английским «Сандерлендом» и хорватским «Динамо» из Загреба. Встреча в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» завершилась сухой победой гостей со счётом 2:0. Игру обслуживала итальянская судейская бригада во главе с арбитром Андреа Коломбо.

Счёт в матче был открыт в середине первого тайма: на 23-й минуте Стойкович нанёс точный результативный удар по воротам «чёрных котов». Незадолго до перерыва гости закрепили преимущество — на 39-й минуте нападающий хорватов Дион Белё отправил второй мяч в сетку ворот хозяев после выверенной передачи Стойковича — 2:0.