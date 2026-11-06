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«Галатасарай» оценивает Кисляка € 25 млн, ЦСКА запрашивает более € 35 млн — Дурсун

«Галатасарай» оценивает Кисляка € 25 млн, ЦСКА запрашивает более € 35 млн — Дурсун
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«Галатасарай» готов заплатить за полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка € 25 млн плюс бонусы. Армейский клуб запрашивает за футболиста € 35 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов, сообщает журналист Каган Дурсун на своей странице в социальной сети Х.

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек установил финансовый потолок для трансфера полузащитника ЦСКА на уровне суммы, которую клуб был готов потратить на Алексея Батракова. Из-за высоких запросов ЦСКА турецкий клуб не предпринимает конкретных шагов по трансферу, однако если армейцы согласятся снизить требования, то «Галатасарай» готов перейти к предметным переговорам. При этом сам Кисляк положительно относится к возможному переходу в стамбульскую команду.

В нынешнем сезоне Кисляк провёл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет € 25 млн.

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