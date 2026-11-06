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Байер — Марсель, результат матча 5 ноября 2026, счёт 0:1, 4-й тур Лиги Европы УЕФА 2026/2027

Гол Гуири принёс «Марселю» победу над «Байером» в матче Лиги Европы
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В четверг, 5 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между леверкузенским «Байером» и французским «Марселем». Встреча на стадионе «БайАрена» в Леверкузене завершилась победой гостей со счётом 1:0. Игру обслуживала судейская бригада во главе с израильским арбитром Орелем Гринфилдом.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2026, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Гуири – 77'    

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч в концовке второго тайма. На 77-й минуте нападающий «Марселя» Амин Гуири воспользовался ошибкой обороны немецкого клуба, нанёс точный результативный удар и установил окончательный счёт в матче 1:0, принеся выездную победу своей команде.

Календарь матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
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