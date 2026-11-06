Гол Гуири принёс «Марселю» победу над «Байером» в матче Лиги Европы

В четверг, 5 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между леверкузенским «Байером» и французским «Марселем». Встреча на стадионе «БайАрена» в Леверкузене завершилась победой гостей со счётом 1:0. Игру обслуживала судейская бригада во главе с израильским арбитром Орелем Гринфилдом.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч в концовке второго тайма. На 77-й минуте нападающий «Марселя» Амин Гуири воспользовался ошибкой обороны немецкого клуба, нанёс точный результативный удар и установил окончательный счёт в матче 1:0, принеся выездную победу своей команде.