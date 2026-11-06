Результаты матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей Лиги конференций на 5 ноября:
«Мьельбю» (Швеция) – «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) – 2:0;
«Трабзонспор» (Турция) – «Фрайбург» (Германия) – 0:1;
«Орхус» (Дания) – «Брага» (Португалия) – 0:0;
«Линкольн» (Гибралтар) – «Хайдук» (Хорватия) – 1:0;
«Тун» (Швейцария) – «Хартс» (Шотландия) – 3:1;
КуПС (Финляндия) – «Гент» (Бельгия) – 0:0;
«Аталанта» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:1;
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:6;
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) – 2:1;
«Рига» (Латвия) – «Яблонец» (Чехия) – 1:1;
«Университатя Кр» (Румыния) – «Эгнатия» (Албания) – 2:0;
«Сент-Трюйден» (Бельгия) – «Бранн» (Норвегия) – 1:1;
«Твенте» (Нидерланды) – «Пафос» (Кипр) – 3:1;
«Хетафе» (Испания) – «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) – 0:1;
«Лугано» (Швейцария) – «Кауно Жальгирис» (Литва) – 3:0;
«Панатинаикос» (Греция) – «ЦСКА С» (Болгария) – 2:1;
«Копенгаген» (Дания) – «Иберия 1999» (Грузия) – 2:1;
«Монако» (Монако) – «Норшелланн» (Дания) – 2:0;