Батраков может перейти в «ПСЖ» уже в январе — Sport.fr

«ПСЖ» проявляет интерес к российскому атакующему полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову, сообщает Sport.fr.

По данным источника, парижский клуб рассматривает возможность усиления линии атаки в зимнее трансферное окно после серьёзной травмы грузинского форварда Хвичи Кварацхелии.

Изначально руководство «ПСЖ» не планировало приобретать атакующего футболиста в январе. Однако ожидаемое отсутствие Кварацхелии как минимум в течение шести месяцев заставило главного тренера Луиса Энрике и спортивного директора Луиса Кампоса пересмотреть трансферные планы.

Отмечается, что сумма отступных в контракте Батракова составляет около € 60 млн. Это может упростить переговоры парижан с клубом российского футболиста, хотя потенциальный трансфер потребует значительных финансовых вложений.

Батраков — один из нескольких игроков, чьи кандидатуры изучает «ПСЖ». Луис Энрике хочет сохранить возможность варьировать атакующую игру команды после потери одного из ключевых футболистов. При этом конкретных договорённостей пока нет, а информация об интересе парижан к россиянину требует подтверждения. Возможный переход может состояться уже в январе.