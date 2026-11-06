Стали известны новые финансовые условия, которые «Галатасарай» готов предложить Батракову

Руководство клуба планирует пересмотреть условия контракта Алексея Батракова, сообщает Fotomac. Переговоры с представителем футболиста намерены провести в январе, пригласив его в Стамбул. По информации источника, соответствующий план был подготовлен ещё до матча со «Штутгартом» (2:0) в Лиге чемпионов, где россиянин оформил дубль, однако в клубе не хотят отвлекать игрока от выступлений в разгар сезона.

Одна из главных целей переговоров — изменить пункт об отступных в соглашении Батракова. Его сумму могут увеличить с € 55 млн до € 150 млн либо полностью исключить из контракта. Кроме того, клуб намерен повысить зарплату футболиста с € 3,25 млн до более чем € 4 млн. Ожидается, что новые условия будут выгодны обеим сторонам.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. В 12 матчах за новый клуб во всех турнирах хавбек забил пять мячей и трижды результативно ассистировал партнёрам.