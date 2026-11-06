«Победил тренер». Шалимов — о решении Роналду завершить карьеру в сборной Португалии

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на завершение карьеры форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Мне кажется, Роналду должен был не так закончить карьеру в сборной. То, что случилось в последней игре, когда его отправили разминаться и не выпустили… Это решение Роналду. Получилось так, что победил тренер. Теперь Жезушу нужно выигрывать чемпионат Европы, тогда он будет прав», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Роналду отказался проводить прощальный матч за сборную Португалии из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Всего за сборную Португалии нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Роналду стал чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2018/2019, сезон-2024/2025).