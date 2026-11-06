«Будут различные спекуляции». Турецкий журналист — о будущем Батракова в «Галатасарае»

Известный турецкий журналист Огуз Алтай высказал своё мнение по поводу будущего российского полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае».

«Вокруг Батракова будут появляться различные спекуляции, но он всегда верил в проект «Галатасарая» и любовь клуба. Думаю, он оставит такой же след в истории команды, как Мертенс и Хаджи, и проведёт в «Галатасарае» ещё много лет», — написал Алтай на своей странице в социальной сети X.

Ранее Батраков вошёл в официальную команду недели 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. В домашнем матче с немецким «Штутгартом» (2:0) россиянин