Шесть полицейских машин провели операцию по задержанию футболиста «Ньюкасла» — Daily Mail

Защитник «Ньюкасла» Амар Дедич оказался в центре полицейской операции после того, как его заметили с луком и стрелами в живописной местности графства Нортумберленд, сообщает Daily Mail.

В поисках футболиста и его спутника задействовали не менее шести патрульных автомобилей.

Поводом для вмешательства полиции стало сообщение очевидца, который заметил двух мужчин с оружием возле водохранилища за пределами Ньюкасла. На место направили несколько машин с опознавательными знаками и без них. По некоторым данным, среди прибывших подразделений были вооружённые группы быстрого реагирования.

В итоге Дедича и его спутника остановили примерно в 11 километрах от места происшествия — в престижном районе Даррас-Холл. Полицейские осмотрели автомобиль и изъяли лук со стрелами, а 24-летнего футболиста расспросили об обстоятельствах произошедшего.

Во время разговора полицейских с Дедичем на место прибыли вратарь «Ньюкасла» Марк Гиллеспи и бывший защитник команды Пол Дамметт. По информации издания, они случайно оказались поблизости и остановились, чтобы предложить помощь.

После беседы с мужчинами полиция пришла к выводу, что угрозы для окружающих нет. Позднее представители правоохранительных органов сообщили, что снаряжение, предположительно, предназначалось для развлечения. При этом проверка обстоятельств инцидента, произошедшего в среду днём, продолжается.

Сообщается, что Дедич и его спутник успели выпустить несколько стрел во время прогулки за городом. При этом неизвестно, в какую цель они стреляли. Охота на любых животных и птиц с использованием лука и стрел или арбалета в Великобритании запрещена.

По сведениям Daily Mail, клуб не собирается применять к футболисту дисциплинарные меры.