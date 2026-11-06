«Не лучший способ завершить карьеру». Аморим — о заявлении Роналду

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим отреагировал на завершение карьеры форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии. Об этом футболист объявил 5 ноября.

«Это не лучший способ завершить его карьеру в национальной команде, но то, что он сделал для нашей страны, очевидно для всех», — приводит слова Аморима Goal.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался проводить прощальный матч за сборную Португалии из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

41-летний Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме. Всего за сборную Португалии нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Роналду стал чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2018/2019, сезон-2024/2025).