15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не лучший способ завершить карьеру». Аморим — о заявлении Роналду

«Не лучший способ завершить карьеру». Аморим — о заявлении Роналду
Комментарии

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим отреагировал на завершение карьеры форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии. Об этом футболист объявил 5 ноября.

«Это не лучший способ завершить его карьеру в национальной команде, но то, что он сделал для нашей страны, очевидно для всех», — приводит слова Аморима Goal.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался проводить прощальный матч за сборную Португалии из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

41-летний Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме. Всего за сборную Португалии нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Роналду стал чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2018/2019, сезон-2024/2025).

Материалы по теме
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной. Достижения великого нападающего
Истории
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной. Достижения великого нападающего