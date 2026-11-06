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Видеообзор поражения «Милана» в матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы

Видеообзор поражения «Милана» в матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы
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«Милан» сенсационно проиграл «Ференцварошу» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2026, четверг. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Жозеф – 52'     0:2 Жозеф – 66'    
Удаления: нет / Юсуф – 77'

В составе победителей дубль оформил Ленни Жозеф. Отметим, что дважды ему ассистировал Кристоффер Закариассен. С 77-й минуты при счёте 2:0 «Ференцварош» остался в меньшинстве после удаления Бамиделе Юсуфа.

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«Ференцварош» довёл количество набранных очков в турнире до 12. В активе «Милана» осталось три очка. В следующем туре ит