Видеообзор поражения «Милана» в матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы

«Милан» сенсационно проиграл «Ференцварошу» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Ленни Жозеф. Отметим, что дважды ему ассистировал Кристоффер Закариассен. С 77-й минуты при счёте 2:0 «Ференцварош» остался в меньшинстве после удаления Бамиделе Юсуфа.

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«Ференцварош» довёл количество набранных очков в турнире до 12. В активе «Милана» осталось три очка. В следующем туре ит