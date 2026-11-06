«Оставим все оценки его поступков». Шнякин — об уходе Роналду из сборной Португалии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о решении нападающего Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной Португалии.

«Последние два гола Роналду с игры за сборную (потом с хорватами воткнул с точки). Мне феерически повезло прокомментировать эти мячи. После первого, кстати, появился шанс сформулировать своё отношение к феномену Роналду VS Месси. Мне ещё и НЕ повезло отработать на последнем матче Криштиану на крупном турнире. Португалия и Рон были плохи, поэтому вышло грустно.

Но сегодня день, когда оставим все оценки его поступков, слов, ссор. Спасибо Кришу за сочную игру в футбол в сборной, за культовые голы, набор эмоций и за то, что раскрутил любимую нами индустрию до сегодняшних масштабов. Он ей действительно много отдал. Легенда», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

41-летний Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме. Всего за сборную Португалии нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Роналду стал чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2018/2019, сезон-2024/2025).