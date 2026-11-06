Ничья «Реала Сосьедад» с «Лионом» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Реал Сосьедад» (Испания) и «Лион» (Франция). Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Анастасиос Папапетру (Афины, Греция). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Видеообзор матча:

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В следующем матче «Реал Сосьедад» 26 ноября на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а «Лион» в этот же день в домашнем матче встретится с «Лиллестремом».

Действующим победителем турнира является «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша английская команда переиграл