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Ничья «Реала Сосьедад» с «Лионом» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Ничья «Реала Сосьедад» с «Лионом» — в видеообзоре матча Лиги Европы
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Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Реал Сосьедад» (Испания) и «Лион» (Франция). Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Анастасиос Папапетру (Афины, Греция). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2026, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 1
Лион
Лион, Франция
1:0 Оускарссон – 28'     1:1 Толиссо – 54'    

Видеообзор матча:

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В следующем матче «Реал Сосьедад» 26 ноября на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а «Лион» в этот же день в домашнем матче встретится с «Лиллестремом».

Действующим победителем турнира является «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша английская команда переиграл