Победа «Монако» над «Норшелланном» — в видеообзоре матча Лиги конференций

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались французский «Монако» и датский «Норшелланн». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступил Антони Бандич из Боснии и Герцеговины. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Видеообзор матча:

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На 33-й минуте полузащитник «Монако» Матис Детурбе открыл счёт. Гол нападающего монегаск