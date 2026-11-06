15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победа «Монако» над «Норшелланном» — в видеообзоре матча Лиги конференций

Победа «Монако» над «Норшелланном» — в видеообзоре матча Лиги конференций
Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались французский «Монако» и датский «Норшелланн». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступил Антони Бандич из Боснии и Герцеговины. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
05 ноября 2026, четверг. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 0
Норшелланн
Фарум, Дания
1:0 Детурбе – 33'     2:0 Аблин – 90+1'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 33-й минуте полузащитник «Монако» Матис Детурбе открыл счёт. Гол нападающего монегаск