Ничья «Аталанты» с «Кайратом» — в видеообзоре матча Лиги конференций

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались итальянская «Аталанта» и казахстанский «Кайрат». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра выступил Юлиан Вайнбергер из Австрии. Итоговый счёт — 1:1.

Видеообзор матча:

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На 53-й минуте полузащитник «Кайрата» Марк Гуаль открыл счёт. На 82-й минуте форвард «Аталанты» Никола