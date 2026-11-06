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Ничья «Аталанты» с «Кайратом» — в видеообзоре матча Лиги конференций

Ничья «Аталанты» с «Кайратом» — в видеообзоре матча Лиги конференций
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Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались итальянская «Аталанта» и казахстанский «Кайрат». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра выступил Юлиан Вайнбергер из Австрии. Итоговый счёт — 1:1.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
05 ноября 2026, четверг. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1 Гуаль – 53'     1:1 Крстович – 82'    

Видеообзор матча:

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На 53-й минуте полузащитник «Кайрата» Марк Гуаль открыл счёт. На 82-й минуте форвард «Аталанты» Никола