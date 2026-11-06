15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Goal определил главного фаворита Лиги чемпионов после матчей 4-го тура

Goal определил главного фаворита Лиги чемпионов после матчей 4-го тура
Комментарии

Интернет-портал Goal обновил рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов после матчей 4-го тура общего этапа. Так, наибольшие шансы на победу в турнире по версии портала у французского «ПСЖ».

Топ-15 претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2026/2027 выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ».
2. «Барселона».
3. «Арсенал».
4. «Бавария».
5. «Реал» Мадрид.
6. «Манчестер Сити».
7. «Ливерпуль».
8. «Боруссия» Дортмунд.
9. «Атлетико» Мадрид.
10. «Комо».
11. «Интер».
12. «Астон Вилла».
13. «Манчестер Юнайтед».
14. «Спортинг».
15. «Брюгге».

Турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 12 очков за четыре матча.

Материалы по теме
Есть «сухарь» Сафонова в ЛЧ! Такое издевательство от «ПСЖ» стоило закончить на 17-й минуте
Видео
Есть «сухарь» Сафонова в ЛЧ! Такое издевательство от «ПСЖ» стоило закончить на 17-й минуте