Goal определил главного фаворита Лиги чемпионов после матчей 4-го тура

Интернет-портал Goal обновил рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов после матчей 4-го тура общего этапа. Так, наибольшие шансы на победу в турнире по версии портала у французского «ПСЖ».

Топ-15 претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2026/2027 выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ».

2. «Барселона».

3. «Арсенал».

4. «Бавария».

5. «Реал» Мадрид.

6. «Манчестер Сити».

7. «Ливерпуль».

8. «Боруссия» Дортмунд.

9. «Атлетико» Мадрид.

10. «Комо».

11. «Интер».

12. «Астон Вилла».

13. «Манчестер Юнайтед».

14. «Спортинг».

15. «Брюгге».

Турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 12 очков за четыре матча.