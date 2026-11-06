«Реал» — единственный клуб Роналду, не опубликовавший пост про его уход из сборной

Футбольный клуб «Реал» Мадрид не отреагировал на уход Криштиану Роналду из сборной Португалии.

41-летний нападающий в четверг объявил о завершении карьеры в национальной команде.

К моменту написания новости «Реал» не опубликовал заявление по этому случаю ни в социальных сетях, ни на своём сайте. Все остальные клубы, за которые выступал Криштиану – «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Аль-Наср» – выложили посвящённые португальцу посты.

Отметим, что Роналду – лучший бомбардир в истории мадридского клуба. В составе «сливочных» он провёл 438 матчей и забил 450 голов.

За сборную Португалии нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Роналду стал чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА (2018/2019, 2024/2025).