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Фердинанд заявил, что Роналду и Месси нуждались друг в друге на протяжении своих карьер

Фердинанд заявил, что Роналду и Месси нуждались друг в друге на протяжении своих карьер
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о противостоянии Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

«Без Месси сделал бы Криштиану Роналду всё то, что сделал? Уверяю вас: каждый из них, забив на выходных, забив за сборные, включал телевизор или телефон и смотрел, что сделал другой. Им нужно было подталкивать друг друга, они нуждались друг в друге. Один без другого не выдал бы таких цифр. Я в это искренне верю.

Поэтому отдельного упоминания заслуживает и Али Даеи. 108 голов. Он сейчас позади Криштиану и Лео Месси, но его рекорд долго стоял на вершине», — заявил Фердинанд в эфире своего YouTube-канала Rio Ferdinand Presents.

Ранее Фердинанд восхитился статистикой Роналду в сборной. 41-летний нападающий в четверг объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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