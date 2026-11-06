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«Хуже завершить карьеру в сборной было невозможно, это недостойно». Маттеус — о Роналду

«Хуже завершить карьеру в сборной было невозможно, это недостойно». Маттеус — о Роналду
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Экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о решении Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной Португалии.

«Конец его карьеры в сборной и последние несколько недель в целом были недостойными и крайне стыдными. В этом виноваты и сам Роналду, и Португальская федерация футбола. В отличие от Месси, он упустил свой шанс, а федерация опозорила себя нелепым штрафом, который наложила на него после его отъезда.

Его наследие и годы выступлений за «Манчестер Юнайтед» и «Реал» – нечто уникальное и исключительное, это выдающаяся карьера. Но завершить её хуже было просто невозможно. Это совершенно недостойно.

Переход в Саудовскую Аравию привёл к тому, что о нём больше практически ничего не слышно. В случае с Месси в Америке было больше поводов для обсуждения. Там он проявил себя ярче. Но больше всего впечатлили его выступления и забитые голы на чемпионате мира. А Роналду там мы почти не видели.

Поэтому ему, как и Месси, после турнира следовало устроить прощальный матч, чтобы его проводили с любовью и аплодисментами. Но нет, ему обязательно нужно было продолжать играть, затем обиженным покинуть расположение сборной, после чего федерация оштрафовала его на какие-то несколько сотен евро.

Это в высшей степени недостойное завершение карьеры», – приводит слова Маттеуса Sky Sport.

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