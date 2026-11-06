«Очень легко оказаться внизу». Генич — о «Локомотиве» в этом сезоне РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о результатах «Локомотива» в нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ. После 13 туров красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Локомотив» как клуб и тренерский штаб [команды] к этому (уходу ряда игроков летом. — Прим. «Чемпионата») оказались не готовы. Они начали затыкать дыры. Титков и Бабкин — это затыкание дыр. Потому что с Еремеевым, Годяевым входить в сезон… Это, конечно, тяжело. Плюс обилие травм, плюс атмосфера внутри раздевалки, внутри команды… Она негативно влияет. Тебе очень легко оказаться там, внизу, потому что серия из трёх-четырёх неудачных матчей [случается с каждым], а выбраться оттуда — уже очень сложно», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».